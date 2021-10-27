كوريا الجنوبية وروسيا تتفقان على التعاون لاستئناف مبكر لجهود السلام الكورية

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي-يونغ" اليوم الأربعاء، إن بلاده وروسيا اتفقتا على التعاون الوثيق من أجل استئناف مبكر لجهود السلام المتوقفة في شبه الجزيرة الكورية.

و أضاف وزير الخارجية الكوري الجنوبي في تصريح عقب محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أنه تم الاتفاق مع روسيا على أن الإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية أهم من أي شيء آخر"، مشيرا إلي أنه تم تبادل الآراء حول مختلف سبل التعاون من أجل استئناف سريع للحوار مع كوريا الشمالية".

وأعرب "جونغ" عن تقديره لدعم موسكو المستمر لتحسين العلاقات بين الكوريتين، ودعا إلى القيام بدورها "البناء" في جهود السلام.

و من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي "لافروف" أهمية "الحل الدبلوماسي" للقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، قائلا "نعتقد أن الحل الدبلوماسي يجب أن يكون ممكنا وينبغي أن تستأنف المحادثات من قبل جميع الأطراف المعنية".

وعلى صعيد متصل، بحث نائب وزير الخارجية الروسي، "إيجور مورجولوف"، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مكتب شئون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية، "تاكيهيرو فوناكوشي"، أمس الثلاثاء، التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - و في بيانٍ، نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الدبلوماسيين ناقشا أيضًا الخطوات الممكنة نيابة عن جميع الدول المعنية في تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية لصالح تعزيز العملية السياسية و الدبلوماسية.

ويرأس "فوناكوشي"، الوفد الياباني في المحادثات السداسية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي، الثلاثاء الماضي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا من موقع ساحلي شمال شرقي البلاد، مما يجعله ثامن إطلاق صاروخي تشنه بيونج يانج، منذ بداية العام الجاري.