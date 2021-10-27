الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بحر اليعسوب.. ترجمة جنى الحسن قريبا عن مجموعة كلمات

غلاف الرواية
غلاف الرواية

تصدر قريباً عن مجموعة كلمات ترجمة رواية "بحر اليعسوب The Dragonfly Sea" للكاتبة الكينية إيفون أدهيامبو أوور وترجمة الروائية اللبنانية جنى فواز الحسن.

وقالت جنى الحسن عن ترجمتها للرواية: "تتعقب الرواية بلغتها الشاعرية رحلة أيانا في البحث عن الذات، انطلاقا من جزيرة بيت في المحيط الهندي قُبَالة سواحل دولة كينيا الأفريقية، مروراً بالصين وتركيا ومحطاتٍ أخرى. تطرح الرواية الكثير من الأسئلة حول الانتماء والجذور والدين والسلطة وتهميش أجزاء من البلاد لحساب المدن المركزية وأحلام بناء دول كبرى. 

وأضافت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البديع أن الرواية الأفريقية أشارت إلى أشعار حافظ ورابعة العدوية وأغنية لعمرو دياب. وفي بعض الأماكن، بدت قريبة جداً من ثقافتنا العربية، وأضاءت على مشاكل التطرّف الديني. ومنذ مئات السنين، استوطن في جزيرة بيت السكان العرب المهاجرون من شبه الجزيرة، ما أنتج امتزاج الثقافة الأفريقية الأصلية مع ثقافة المُهاجِرين العرب والمُسلمين، ويظهر ذلك في تأثر اللغة السواحلية باللغة العربية. 

وأكملت: “الرواية نقلتني خلال ترجمتها إلى عالمٍ مختلف وواسع لم أكن أعرف عنه الكثير، على أمل أن أزور يوماً أرخبيل لامو وجزيرة بيت وكينيا”.

أما عن جنى الحسن فقد ولدت في شمال لبنان عام 1985، عاشت معظم طفولتها في قرية صغيرة في قضاء الكورة والقرية اسمها بتوراتيج إلى أن انتقلت إلى بيروت العاصمة منذ 2009. مالت منذ المراهقة إلى الآداب.حصلت على بكالوريوس وإجازة تعليمية في الأدب الإنجليزي. ومنذ عام 2009 تعمل في الصحافة المكتوبة وترجمة. نشرت تحقيقات ومقالات في صحف عدة، كما نشرت نصوصا أدبية وقصص قصيرة في ملحق النهار الثقافي وملحق نوافذ ومجلة البحرين الثقافية. نشرت روايتها أنا، هي والأخريات في 2012 ثم طابق 99 في 2014. تعمل في صحيفة الدايلي ستار الصادرة بالإنجليزية منذ 2013. في ديسمبر 2015، أعلنت بي بي سي أسماء المئة امرأة الأكثر إلهاما في العالم لعام 2015 وأختارت جنى الحسن من لبنان. 

من أعمالها رواية رغبات محرّمة، رواية أنا، هي والأخريات: صدرت في 2012 عن الدار العربية للعلوم ناشرون في لبنان. ودخلت في القائمة النهائية "القصيرة" للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2013، ورواية "طابق 99" صدرت الرواية في 2014 عن منشورات ضفاف في بيروت. ودخلت في القائمة النهائية "القصيرة" للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2015.

جنى فواز الحسن رواية بحر اليعسوب الكاتبة الكينية إيفون أدهيامبو مجموعة كلمات للنشر والتوزيع جائزة البوكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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