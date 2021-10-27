الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول السياسة الخارجية الأوروبي يتصل بـ«حمدوك»

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حيث أبدى دعمه للعودة إلى تحول يقوده المدنيون باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدما.

وكان قد أُلقي القبض على حمدوك يوم الاثنين عندما فرض الجيش سيطرته على العملية السياسية في السودان، لكنه عاد إلى منزله أمس الثلاثاء حيث يخضع لحراسة مشددة.

وفي سياق آخر، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اتصل برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورحب بإطلاق سراحه.

وأضافت وزارة الخارجية أن بلينكن يجدد دعوته إلى إطلاق سراح كافة القادة المدنيين المعتقلين.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في وقت سابق عن عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منزله.

وأكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن عبدالله حمدوك موجود في دار الضيافة يمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود لمنزله قريبًا.

وشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح لأي حزب أيديولوجيا عقائدية بالسيطرة على السودان، وتم التحفظ على كل من سيكون مؤثرًا على مجريات الأحداث في البلاد.

وحلَّ الفريق عبد الفتاح البرهان، الإثنين الماضي، مجلسي السيادة والوزراء في السودان، مع إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان، كما علق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.

وقال البرهان، إن الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها، وملتزمون بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، كما قرر تجميد عمل لجنة التمكين.

وشكَّل القائد العام للجيش السوداني، حكومة كفاءات جديدة تتولى إدارة السودان، مؤكدًا "سنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة في السودان"، مشيرًا إلى أن الخلافات بين الساسة وتحريض على الفوضى هو دفعنا للتحرك، ولن تحركنا فئة أو حزب.

وأضاف البرهان "إن التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد"، وتابع "القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان، وماضون في التحول الديمقراطي".

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى

مفاجأة فى تشكيل الأهلى الرسمي أمام الإسماعيلى

الصحة العالمية تراقب سلالة جديدة من المتحور دلتا

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد زيارة فرنسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الأحزاب اليهودية بالكنيست تسقط مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم

مؤسسة دولية تدين قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية «إرهابية»

أزمة «مستوطنات الضفة».. خلاف جديد يُعقد العلاقات بين إسرائيل وأمريكا