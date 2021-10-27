الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع وفيات كورونا في اليمن إلى 1868

كورونا في اليمن
كورونا في اليمن

واصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في اليمن ارتفاعها اليوم الأربعاء، إذ قفزت إجمالي حالات الوفاة إلى 1868 مع استمرار انحسار الموجة الثالثة للجائحة.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنها سجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في خمس محافظات علاوة على عشر وفيات، أربع حالات منها بمحافظة حضرموت، وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، مقارنة مع 17 إصابة وثماني وفيات أمس الثلاثاء.

وذكرت اللجنة، ومقرها عدن، في بيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها في جنوب اليمن وشرقه ارتفع إلى 9728 إصابة، تعافى منها 6332 بينما لا تزال هناك 1528 حالة نشطة.

ولا تكشف جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال اليمن وغربه، عن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض لفيروس كورونا المستجد وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الوفيات كورونا اليمن فيروس كورونا محافظة حضرموت

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى

مفاجأة فى تشكيل الأهلى الرسمي أمام الإسماعيلى

الصحة العالمية تراقب سلالة جديدة من المتحور دلتا

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد زيارة فرنسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الأحزاب اليهودية بالكنيست تسقط مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم

مؤسسة دولية تدين قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية «إرهابية»

أزمة «مستوطنات الضفة».. خلاف جديد يُعقد العلاقات بين إسرائيل وأمريكا