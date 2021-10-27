محافظ الإسكندرية: آلية رقمية لضبط الإعلانات المخالفة من خلال QR Code

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، استمرار الحملات المكبرة التي يتم تنفيذها على مستوى أحياء الإسكندرية لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها. وذلك في إطار تكليفات المحافظ الأخيرة لرؤساء الأحياء والأجهزة المعنية بإزالة جميع الإعلانات المخالفة.

وأكد الشريف أن حملات إزالة الإعلانات تتم بجميع أنحاء وشوارع الإسكندرية وليس الكورنيش فقط.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،

وحذر المحافظ المواطنين الراغبين في إقامة الإعلان من التعاقد مع الشركات الإعلانية المخالفة، موجهاً المواطنين بضرورة التعاقد مع الشركات المرخصة من محافظة الإسكندرية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه تلك الشركات المخالفة واسترداد حق الدولة بالكامل.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،

على الصعيد ذاته؛ أوضح المحافظ أنه تم وضع آلية رقمية خاصة بالإعلانات، لضبط الإعلانات المخالفة من خلال QR Code يستطيع من خلال الموظف المختص بواسطة التلفون التأكد من صحة رخصة الإعلان من عدمها، مؤكدا أن كل إعلانات الإسكندرية أصبحت الآن يتم مراجعتها وفقاً لذلك الكود، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور مها أبو الخير رئيس قسم الإعلانات بالمركز النموذجى ومختصين المركز النموذجى، ووحدة الإزالة الفورية والمكتب الهندسي .

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،