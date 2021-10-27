الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى فى محافظة ديالى العراقية

أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية بقضاء المقدادية بمحافظة ديالى مساء أمس، وأدى إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان رسمي، بأن الأمين العام يستشعر القلق البالغ إزاء المحاولات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في العراق خاصة في أعقاب الانتخابات النيابية في 10 أكتوبر الجاري.

وحذر المصدر من التداعيات السلبية للتجاذبات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية على استقرار الوضع الأمني، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود والتكاتف من أجل القضاء على البؤر المتبقية لتنظيم داعش الإرهابي، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير للعراق وأهله.

وجدد المصدر دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي تبذلها الدولة العراقية في هذا الصدد، وتطلعها لأن يتمكن العراق من تجاوز التحديات الراهنة على الصعيدين الأمني والسياسي، ليستكمل جهوده على طريق تحقيق الاستقرار والتنمية.

وكان وقع حادث إرهابي في مدينة ديالي شرقي العراق، مساء أمس، أدى إلى سقوط قرابة 11 قتيلا وإصابة 20 آخرين.

وقال مصدر أمني عراقي إن عناصر من داعش هاجموا قرية الرشاد بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة، وأسفر الهجوم عن استشهاد خمسة مدنيين وجرح سبعة آخرين في حصيلة أولية، حسب الوكالة الوطنية العراقية للانباء.

فيما لقي عنصران بالأمن العراقي مصرعهما، وأصيب أثنان آخران في هجوم لداعش بضواحي ناحية السعدية في محافظة ديالي العراقية، صباح الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية العراقية، نقلا عن مصدر أمني أن مجموعة إرهابية هاجمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية نقطة للحشد الشعبي في منطقة كباشي بأطراف ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن استشهاد وجرح ثلاثة مقاتلين من الحشد الشعبي.

فيما تتصاعد التحذيرات في محافظة نينوى شمالي العراق، من خطورة الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم "داعش" المنتشر على شكل خلايا متفرقة في بادية الموصل والجزيرة وبلدات أخرى حدودية مع سوريا.

وحملت الاعتداءات التي يشنها التنظيم ليلاً طابعاً انتقامياً من القبائل التي ساعدت الأمن العراقي خلال الحرب الأخيرة لطرد التنظيم من نينوى في العامين 2016 و2017، إذ طاولت الهجمات حرق معدات وحقول زراعية وقتل مواشي القبائل.

وبحسب مسؤول عراقي بارز في قيادة عمليات الجيش بمحافظة نينوى، فإنّ "داعش" نفذ أكثر من 10 هجمات إرهابية خلال الشهر الحالي في نينوى وحدها، مضيفاً أنّ هناك توجهاً لبدء عملية عسكرية جديدة تستهدف جيوبا وخلايا إرهابية في مناطق جبلية صعبة بغطاء من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وكذلك الطيران العراقي.