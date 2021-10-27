الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «مياه سيناء» يتفقد محطات تحلية شرم الشيخ

الاجتماع
الاجتماع

أجرى اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، جولة تفقدية في جنوب سيناء شملت زيارة محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ  بطاقة انتاجية 10 آلاف متر مكعب/يوم، لمراجعة كمية المياه المنتجة، وكذلك العينات التي يتم فحصها  بصفة دورية علي مدار اليوم بواسطة المعمل المركزي بالشركة خلال الفتره الأخيرة.

وأكد أهمية متابعة الحالة الفنية للمحطات والروافع والخطوط الناقلة أثناء تفقده لمحطة رافع مياه طور سيناء "الرئيسية" لمتابعة حسن سير وانتظام العمل ومتابعة أعمال خطة الصيانة الدورية.

وشدد على تذليل  كافة العقبات الفنية التي قد تؤثر علي انتاج المحطات، مع إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ علي العنصر البشري،  وحل جميع مشكلات المواطنين بشكل فوري.

وتفقد محطة تحلية مياه البحر بمدينة طور سيناء طاقة ٣٠ ألف متر مكعب/يوم، فى إطار خطة الشركة لتوفير إمدادات المياه للمدينة في ظل ما تشهده المدينة من توسعات عمرانية.

كما تقرر تنفيذ إجراءات الصيانة اللازمة للسيطرة على كميات المياه التي يتم ضخها من محطات إنتاج المياه ومحطات روافع المياه.

أحمد سعيد محطة تحلية مياه البحر جنوب سيناء شرم الشيخ مياه الشرب

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