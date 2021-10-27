الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يتفرغ لـ«الاختيار 3»

كريم عبدالعزيز ينتهي من «كيرة والجن» مطلع نوفمبر

الفنان كريم عبد العزيز
الفنان كريم عبد العزيز

قارب الفنان كريم عبدالعزيز على الانتهاء من تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد “كيرة والجن” المقرر عرضه في صيف 2022.

وقال مصدر من داخل العمل، لـ"الدستور"، إن كريم عبدالعزيز ينتهي من تصوير دوره في العمل في الأسبوع الأول من نوفمبر، ليتفرغ بعدها لتحضيرات الجزء الثالث من مسلسل الاختيار المقرر بدء تصويره فى ديسمبر المقبل. 

وقال المصدر إن كريم عبدالعزيز أرجأ ارتباطاته السينمائية خلال الفترة المقبلة، ليتفرغ لتصوير الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، خاصة بعد النجاح الذى حققه في رمضان الماضي بعد قيامه ببطولة الجزء الثاني من المسلسل بمشاركة النجم أحمد مكى. 

وتجمع جلسة عمل قريبًا بين أبطال مسلسل الاختيار النجوم الثلاثة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل. 

كريم عبد العزيز كيرة والجن فيلم كيرة والجن نوفمبر انتهاء تصوير كيرة والجن الاختيار 3

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