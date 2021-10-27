تخضع لعملية جراحية.. رواد التواصل الاجتماعى لـ«ريتان»: «عين وصابتك يا فلاولة»

دشن عدد من متابعين الطفلة «ريتان» والمعروفة باسم «فلاولة» حملة دعاء للطفلة، وهى طفلة سعودية مشهورة بفيديوهات هى وعائلتها تحت عنوان «عائلة ملسوعة» ويقدمون عدد من الفيديوهات المضحكة.

ونشر الحاسب الرسمي للطفلة «ريتان» صورا لها أثناء خضوعها لعملية جراحية، وعلق عدد من المتابعين على الصور الخاصة بها، حيث قالت سناء محمد أحد المعلقات :«عين وصابتك يا بنتى.. ألف سلامة عليكى يا فلاولة».

ودعا متابعون أخرون لها قائلين :« اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي شفاءا لايغادر سقما».

وقال أحمد محمد :«أنتى من ألطف الشخصيات على اليوشيال ميديا.. ربنا يقومك بالسلامة يا فلاولة مستنينك».

انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فيديوهات تسمى يوميات "عائلة ملسوعة"، بطلها الطفلين السعوديين "ريتان وكنان" ويومياتهما مع والدهما المحبوب.

وبخفة دمهما وحسهما المرح قلبوا السوشيال ميديا وأصبحوا حديث الأيام الماضية ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط بل علقت فى أذهان الجميع بعض الجمل التى يرددونها دائما مثل "فلاوله وأقولك لا تسب" واستخدمها المتابعون فى حياتهم اليومية من كثرة تعلقهم بالعائلة.

وكان والدهما قد قال فى تصريحات صحفية له من قبل حول التعليقات التى يستقبلونها على الفيديوهات:" لم نستقبل نقد نهائياً لاننا بنوصل رسالة كيف تصاحب اولادك من الصغر، ولا أفكر فى التعليقات السلبية، أفكر فقط كيف أعيش مع أولادى فى حب ".