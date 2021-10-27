الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء تايلاند يحث دول الآسيان على إعادة فتح حدودها لإنعاش اقتصاداتها

برايوت تشان أوتشا
برايوت تشان أوتشا

حث رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا الدول الأعضاء الأخرى برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على اتباع خطى تايلاند والبدء في إعادة فتح حدودها لإنعاش الاقتصادات في المنطقة وضمان تنفيذ ملموس لاستجابة التكتل لأزمة كوفيد-19.
جاء ذلك خلال مشاركة برايوت تشان أوتشا اليوم الأربعاء في القمة الافتراضية المنعقدة حاليا لرابطة الآسيان برئاسة بروناي.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي لقادة الآسيان، إن أزمة كوفيد -19 تؤكد ضعف المنطقة في التعامل مع التهديدات الناشئة، مضيفا أن التكتل يجب أن يعمل على معالجة تأثير الوباء مع تعلم الدروس منه حتى يكون أكثر مرونة في المستقبل، بحسب صحيفة بانكوك بوست التايلاندية.
وأضاف "يجب أن تبدأ الآسيان في إعادة فتح أبوابها والسماح بالسفر الآمن لإنعاش اقتصاداتها" ، مؤكدا ضرورة وضع هيكل ترتيب ممرات السفر في الآسيان حيز التنفيذ ، مع الاعتراف المتبادل بشهادات اللقاحات لتسهيل سفر رجال الأعمال، والسياحة لاحقا.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي: "في هذا السياق ، فتحت تايلاند بالفعل مناطق تجريبية في إطار برنامج (بوكيت ساندبوكس) للترحيب بالسياح الأجانب وستفتح المزيد من المناطق بشكل تدريجي".

وعلي صعيد اخر.. أعلنت أستراليا، اليوم الأربعاء، أنها ستتبرع بما لا يقل عن 10 ملايين جرعة إضافية من لقاحات كوفيد -19 وستقدم 124 مليون دولار أسترالي "126 مليون دولار" كمساعدات مالية لمنطقة جنوب شرق آسيا، في إطار سعى كانبرا لتعزيز العلاقات مع دول المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون- في حديثه خلال قمة عبر الإنترنت مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بحسب صحيفة سيدني مورنينج هيرالد الأسترالية، إلى اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مقترحة مع الرابطة المكونة من 10 أعضاء، وإلى أن الآسيان تقع في قلب منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة ستكون أكثر من مجرد تسمية، وحث الرابطة على النظر بإيجابية في اقتراح تعزيز العلاقات.

وقال موريسون: "سندعم الاتفاقية بالمضمون الذي يجعل شراكتنا قادرة على معالجة المشاكل المعقدة في المستقبل"، مسلطا الضوء على مشاكل مثل كوفيد-19 والجريمة العابرة للحدود وأمن الطاقة، لافتا إلى أن كانبرا ستقدم 124 مليون دولار أسترالي أخرى لتمويل مشاريع لمعالجة هذه القضايا.

بانكوك رئيس وزراء تايلاند تايلاند دول الآسيان

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وائل لطفي

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