«موبايل» يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق العلوي في مدرسة بالبحيرة

أقدمت طالبة على الانتحار بمدرسة لطفي الأسطي الثانوية بنات التابعة لإدارة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، بالقفز من الطابق العلوي بالمدرسة؛ لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، وسحب والدها الهاتف المحمول منها.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يُفيد بسقوط طالبة من الدور الأول علوي بمدرسة لطفي الأسطى الثانوية بنات، وتم نقلها إلى مستشفى إيتاي البارود العام، لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة إيتاى البارود لمكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام الطالبة "ش.ع.ح"، 15 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي خدمات، بالقفز من الطابق الأول علوي، ونتج عن ذلك إصابتها باشتباه كسور بالركبة والحوض، واشتباه نزيف بالبطن.

وبسؤال والدها، 59 عامًا، مزراع، قرر أن ابنته تمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب وجود خلافات أسرية فيما بينهما لتأخرها في العودة للمنزل عقب انتهاء اليوم الدراسي، وسحبه الهاتف المحمول الخاص بها منها كعقاب لها.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.