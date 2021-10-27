«تجربة مصر 7».. تنفيذ مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة (صور)

نفذت محافظة البحر الأحمر اليوم سيناريو حريق عبارة بميناء الغردقة "تجربة مصر 7" من خلال تشكيل طاقم إدارة الأزمة المتقدم من محافظة البحر الأحمر، وبحضور مدير أمن المحافظة وقائد قاعدة سفاجا البحرية، ومندوب كلا من هيئة موانئ، وقطاع إدارة الأزمات مركز معلومات مجلس الوزراء وهيئة السلامة البحرية ومدير مديرية الشئون الصحية ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ومدير مرفق الإسعاف وقاعدة الغردقة الجوية ومركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة ونائب مدير مركز البحث والإنقاذ الرئيسي والمستشار العسكري بالمحافظة وذلك بمشاركة الطائرة هل شينوك ووحدة بحرية للقيام بأعمال الإنقاذ.

مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة



بدأ السيناريو بالإبلاغ عن حدوث حريق العبارة القاهرة، وعلى متنها 175 راكب من جنسيات مختلفة أثناء إبحارها على بعد 8 ميل بحري شمال شرق ميناء الغردقة بمنطقة شعب أم قمر نتيجة حدوث عطل بالمحركات الرئيسية نتج عنه اصطدام العبارة بالشعاب المرجانية، وحدوث فتحة بالبدن، ولم يتم السيطرة عليها ما أدى إلى غرق العبارة وكانت الخسائر 3 وفيات و22 حالة إصابات متنوعة.

مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة

وعلى الفور تم تلقى الإشارة وإرسالها للجهات المعنية وفتح مركز إدارة الأزمة الرئيسي بالديوان العام، برئاسة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتكليف رئيس مدينة سفاجا بفتح المركز المتقدم لإدارة الأزمة بميناء الغردقة بمعاونة مدير الميناء ومدير أمن الميناء.

مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة

وبدأ التنسيق بين كل الجهات المشاركة لتحديد أماكن المستشفى الميداني وأماكن الإيواء ومعسكر استقبال الناجين وتخصيص رصيف لاستقبال القطع البحرية المشاركة في الإنقاذ، وتم استقبال القطعة البحرية ولنش بحري به ركاب العبارة الذين تم انتشالهم من البحر ومن الرماثات، وقامت وحدات الإخلاء بإخلاء المصابين من وحدات الإنقاذ البحري إلى رصيف الميناء، والبدء في فرز المصابين وتصنيفهم وتقديم الإسعافات الأولية، ونقل الحالات الحرجة للمستشفيات وإيواء الناجين بمعسكر الإيواء.

مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة

سيناريو إنقاذ الغرقى

وتوالت الأحداث بتلقى إشارة بنشوب حريق في مبنى برج الإرشاد بالميناء، وتدخل سيارات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق، والسيطرة عليه وتسوء الأحداث بتلقي إشارة بظهور بقعة زيت، ويقوم مركز التلوث البحري بالتعامل، وينتهي التدريب وتعود العناصر المشاركة إلى مواقعها.

مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة

على جانب آخر، قامت شرطة السياحة بتكثيف الخدمات الأمنية لمناطق تواجد الأفواج السياحية داخل الميناء، والتنسيق مع إدارة الفنادق لإعادة ركاب الأفواج السياحية المغادرة وتسكينها لحين الانتهاء وعودة حركة التشغيل، كما تقوم إدارة المرور بإفساح الطرق أمام سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، بالإضافة لقيام إدارة الجوازات بسرعة إنهاء إجراءات الركاب الناجين والمصابين والتنسيق مع التوكيل الملاحي لحصر حالات الناجين والمفقودين مع تأمين التيار الكهربائي بميناء الغردقة البحري، وذلك بتواجد سيارة إمداد كهرباء بالميناء.

مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة

يأتي هذا التدريب بغرض تفعيل خطة الطوارئ وإدارة الأزمات لمحافظة البحر الأحمر، وزيادة المقدرة لمواجهة مختلف الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة وتحقيق التكامل بالتعاون المستمر بين مختلف الجهات الفاعلة بالمحافظة والوقوف على نقاط القوة لتدعيمها ونقاط الضعف لتلافيها والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لاستكمال الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لزوم تطوير نظام الدعم الفني وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها.

مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة

ويهدف التدريب إلى تأهيل الكوادر المختلفة وتوجيه المهارات لجميع التخصصات من خلال الاستخدام الأمثل للمعدات وخلق وتنمية روح التعاون والشعور بالمسؤولية بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات والسمعة القومية للدولة والعمل على احتواء الأزمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة أنشطة العمل المختلفة بالميناء وخارجه بصورة طبيعية في أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر وخلق روح المنافسة وجودة الأداء من خلال تبادل الخبرات ونشر التوصيات المتعلقة بتلك التدريبات على الجهات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث.

مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة

مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة

مناورة حريق عبارة بميناء الغردقة