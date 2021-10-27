العواصف الثلجية والفيضانات تضرب بريطانيا

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه من المقرر أن تضرب الثلوج المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، حيث يستعد البريطانيون لرياح 60 ميلاً في الساعة والفيضانات من تومورو.

وتابعت أن الأمطار الغزيرة والفيضانات المحلية قد تؤدي إلى قطع المدن عبر شمال إنجلترا وجنوب غرب أسكتلندا اعتبارًا من منتصف الليل.

وأضافت انه في الوقت نفسه، تُظهر مخططات الطقس ارتفاعًا في احتمالية تساقط الثلوج عبر أجزاء من اسكتلندا في 3 نوفمبر.



وأشارت إلى أن الثلج لا يزال يمثل خطرًا حتى يوم الخميس المقبل، عندما تهطل الأمطار الغزيرة والرياح العاتية مرة أخرى.



وأوضحت أنه من المقرر أن يكون المطر سمة ثابتة خلال الأيام القليلة المقبلة ، حيث من المقرر أن تهطل ست بوصات من المياه في غضون أسبوع.



وأكدت الصحيفة أن مكتب الأرصاد أصدر تحذير من ان الطقس الأصفر يمتد من كمبريا إلى كارلايل والذي يعني وجود تدفق سريع لمياه الفيضانات والتي قد تصل إلى المنازل والشركات، مما قد يؤدي إلى توقف وسائل النقل العام.

يحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن هناك فرصة "لأن تنقطع بعض المجتمعات" كليًا عن مستويات المياه.