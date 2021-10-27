السيطرة على حريق اندلع بمنزل في فايد بالإسماعيلية

نشب حريق هائل في إحدى المنازل بقرية فنارة بمدينة فايد التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وتسبب في التهام وتدمير جميع الأجهزة بالكامل داخل المنزل.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مركز شرطة فايد يفيد باندلاع حريق بإحدى المنازل بمنطقة 6 في قرية فنارة التابعة لمدينة فايد، ودفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بسيارتين إطفاء، ولكن لم تتمكن السيارات من الوصول إلى مكان الحريق بسبب ضيق الشوارع بالقرية، مما آخر عملية الإطفاء ونجم عنه تدمير محتويات وأجهزة المنزل بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بأنابيب الإطفاء بعد ساعات من اشتعال النيران، بسبب عدم وصول سيارات الإطفاء إلى المنزل من ضيق الشوارع بالقرية.

ودفع الدكتور حسن درويش رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان الحادث تحسبًا لوقوع مصابين بمكان الحريق، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة فايد بالإسماعيلية للوقوف على ملابسات الحادث ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحريق الذي نشب في المنزل.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛،نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.