الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التهرب الجمركي بالقاهرة تحرر محضرى ضبط لزجاجات خمور

الضبطية
الضبطية

في إطار الجهود الميدانية المتتالية التي تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية في مكافحة جميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية من تحرير محضرى تهريب لعدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبناءً على معلومات سرية معلومات توافرت لدى إدارة مكافحة التهرب الجمركى بقيام أحد المطاعم بالزمالك ودليفرى بالاتجار وبيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم.

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتشكيل لجنة جمركية من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد أحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية وأحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ ومحمد فواد وطارق عبد العزيز وأحمد صلاح ومحمد جاب الله وأحمد الفيومي وإيهاب عبدالله رؤساء الأقسام بمكافحة التهرب الجمركي تم ضبط 200 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 ملايين جنيه.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 1163 و1164 لعام 2021 .

وتقدم المتهمان بطلب تصالح وجارى سداد المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة.

الضرائب المركزى الفيوم تنسيق الجمارك لجنة مدير أشكال محمد جنيه تشكيل مستحقات بطل متهم نفي تحف

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التهرب الجمركي بالقاهرة تحرر محضرى ضبط لزجاجات خمور

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