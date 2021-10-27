علماء يسعون لحماية الحشرات من أضواء المصابيح

قد يتعجب البعض من الحديث عن السعي لحماية الحشرات التي يشعر الكثيرون بالاشمئزاز عند رؤيتها أو ذكرها.

فهناك خبراء يصفونها بأنها أفضل صديق للإنسان، حيث تقوم بدور حيوي في أي نظام بيئي. ولذلك يجري علماء المزيد من الأبحاث تتعلق بأسباب تناقص عدد الحشرات في مختلف أنحاء العالم. وفي الغالب يعتبر الكثيرون الإنارة الاصطناعية هي السبب الرئيسي وراء ذلك.

ومن المعروف علميا انجذاب الحشرات إلى الضوء في أي مكان، لذلك نراها تتجمع بأعداد كبيرة حول أضواء المصابيح الكهربائية مع بدء حلول الظلام، ويتسبب ذلك في انتشار الأمراض بين الأنواع المختلفة للحشرات، وكذلك عدم قدرتها على اصطياد فرائسها، وعرقلة تكاثرها.

وليست هناك معلومات حول كيفية تعديل الإضاءة الاصطناعية للحد من جاذبيتها للحشرات، ولكن في الوقت الحالي هناك باحثون في محمية طبيعية في ألمانيا، يعكفون على بحوث يأملون أن تؤدي إلى التعرف على نوعية الأضواء التي تنجذب إليها كل حشرة، إذ إن هناك اختلافًا يبنها، فعلى سبيل المثال، تبين أن البعوض في هذه المحمية يتجمع حول الضوء القريب من المياه، بينما يبدو أن أنواعًا أخرى تفضل الضوء القريب من الغابات.