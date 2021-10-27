الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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تقارير ومتابعات

«تجميد بويضاتها والانفصال عن خطيبها».. أبرز تصريحات أمينة خليل

أمينة خليل
أمينة خليل

تصدرت الفنانة أمينة خليل محركات البحث، وذلك عقب تصريحاتها ببرنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي، والتى أثارت الجدل وكان أبرزها عن تجميد البويضات.

وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز تصريحات الفنانة أمينة خليل:

- أنا مع فكرة تجميد البويضات في حالة تأخر الزواج، ومش شايفة أنها حاجة غلط.

-  انفصلت عن خطيبي وقدر الله ماشاء فعل.

- وردت على سبب تأخرها في الزواج قائلة: لدي يقين دائما إن ربنا شايللي الأحسن، ولكن على الرغم من ذلك قد أصاب ببعض الضيق مثل أي شخص.

- فيه بعض الرجالة مش بتحب فكرة الفنانة ولازم يبقى راجل قوي عشان يتحمل ده لأن حياة الفنانة مختلفة شوية.

- أي راجل ممكن يشوف زوجته ممثلة وفنانة ناجحة.. الحب اللي ممكن يشوفه في عيون الناس لما بتسلم على مراته لازم يبقى فخور بيه مش زعلان.

- علقت أمينة خليل عن التنمر قائلة أنه لابد أن يكون هناك منهج يشرح للأطفال الأثار السيئة للتنمر وخطورته.

- تعرضت لمواقف تنمر كثيرة على السوشيال ميديا، مؤكدة أنه تعرضت للتنمر على شكلها وأزيائها وافلامها والأشهر التنمر على شكل أنفها.

-  صرحت أمينة خليل بأنها تتابع وتقرأ كل التعليقات للمتنمرين قائلة: بقرأ وبتابع بس بحرص وأوجه رسالة للفتيات والفنانات لازم نقوى شوية ومش معنى حد يقلنا كلام سخيف لمجرد أننا مش ماشيين مع ذوقه.

وكانت قد حلت الفنانة أمينة خليل ضيقة إحدى حلقات برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث تحدثت لأول مرة عن تفاصيل فسخ خطوبتها وأسباب ذلك، حيث كشفت خلال اللقاء عن مواصفات فارس أحلامها والتي أهمها أن يكون شخص صديق حقيقي لها قبل أن يكون حبيبها، فهي تؤمن بأن الحب يذهب وتبقى الصداقة.

لميس الحديدى مختلفة الفنانات أفلام زوجته تجميد البويضات السوشيال ميديا تصريحات

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