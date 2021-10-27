الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 200 طربة «حشيش» في القليوبية

حبس
حبس

أمرت نيابة العبور، اليوم الأربعاء، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطهما بحوزتهما 200 طربة “حشيش” مخدر بقصد الاتجار.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، معلومات سرية حول نشاط شخصين في مجال الاتجار في المواد المخدرة بمدينة العبور، وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزتهما 200  طربة “حشيش” وزنت 20 كيلو جرام، ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة. 

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملاتها على البؤر الإجرامية، والتي أسفرت عن ضبط 19 قضية مخدرات و23 متهما بالاتجار وترويج المخدرات، كما تم ضبط 9 قطع سلاح نارى بحوزة 11 بلطجي، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة، والتي تولت التحقيق.

حشيش القليوبية حكم قضائى مدينة العبور المخدرات البحث الجنائي الاتجار في المواد المخدرة طربة حشيش

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