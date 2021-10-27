«التمثيل العمالي بأبوظبي» يشارك في اللقاء السنوي لـ«سيدات مصر»

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أن جمعية سيدات مصر في أبوظبي عقدت اللقاء الترحيبي السنوي في فندق سانت ريجيس الكورنيش بالتعاون مع مستشفى الريم.

وتشرفت الجمعية بحضور نسرين فتحي حرم الملحق العسكري، وحنان شاهين الملحق العمالي، وزينب حرم مساعد الملحق العسكري، والمستشار أسامة حمدي بسفارة جمهورية مصر العربية، والدكتورة ماريا رمسيس حرم القس بيشوي، والدكتورة هايدي فهمي حرم القس إبرام من كنيسة الأنبا أنطونيوس بأبوظبي .

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح في الحصول على مستحقات ورثة عامل مصري البالغة 200 ألف درهم إمارتي، أي ما يوازي 850 ألف جنيه مصري تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمساعدة ورثة المرحوم "ع. م .ع" في الحصول على تعويض، حيث كان يعمل بشركة مقاولات وتوفي في حادث أثناء العمل ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي، إنه بمتابعة الشكوى مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي، أوضحت نجاح المكتب في مساعدة ورثة المرحوم "ع. م .ع" الحصول على تعويض بمبلغ 220 ألف درهم، ما يعادل ٨٥٠ ألف جنيه مصري وتم التواصل مع ذويه حتى تم الحصول على حكم قضائي بالتعويض وبعد وصول إعلام الوراثة من مصر والمتابعة المستمرة من المكتب ، وتم بحمد الله صرف شيك بمبلغ التعويض بتوجيهات السفير شريف البديوي بمتابعة مستحقات العاملين المصريين بدولة الإمارات العربية.