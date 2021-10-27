الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة وطفلها في انقلاب سيارتها الملاكي بالهرم

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بالدفن لسيدة وابنها، توفيا في حادث انقلاب سيارتها الملاكي على طريق الفيوم بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

كانت لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، وأصيب أبنائها الأربعة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارتها الملاكي، أثناء سيرها على طريق الفيوم بالهرم بمحافظة الجيزة.

وكان ورد بلاغا لضباط مباحث قسم شرطة الهرم بانقلاب سيارة ملاكي، ولقيت سيدة وطفلتها مصرعها وأصيب 4 آخرين أبناء السيدة المتوفاة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وبالفحص تبين أثناء ركوب المتوفاة وأبنائها سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيدها وانقلبت، وأسفر عن مصرعها وطفلتها وأصيب 4 آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة انقلاب سيدة التصريح بالدفن منطقة الهرم طريق الفيوم الجيزة الهرم

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