التصريح بدفن جثة سيدة وطفلها في انقلاب سيارتها الملاكي بالهرم

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بالدفن لسيدة وابنها، توفيا في حادث انقلاب سيارتها الملاكي على طريق الفيوم بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

كانت لقيت ربة منزل وطفلتها مصرعهما، وأصيب أبنائها الأربعة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارتها الملاكي، أثناء سيرها على طريق الفيوم بالهرم بمحافظة الجيزة.

وكان ورد بلاغا لضباط مباحث قسم شرطة الهرم بانقلاب سيارة ملاكي، ولقيت سيدة وطفلتها مصرعها وأصيب 4 آخرين أبناء السيدة المتوفاة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وبالفحص تبين أثناء ركوب المتوفاة وأبنائها سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيدها وانقلبت، وأسفر عن مصرعها وطفلتها وأصيب 4 آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.