التحفظ على 11.5 طن كبدة مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحفظ على 1.5 طن كبدة منتهية الصلاحية، و10 أطنان كبدة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة، داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص، مما تشكل خطراً على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ اللحوم والمواد الغذائية "بدون ترخيص" بمنطقة محرم بك، بحيازته كميات كبيرة من الكبدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق.

تم مداهمة الثلاجة الخاصة بحفظ مواد غذائية والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشها عثر بداخلها على 1.5 طن كبدة منتهية الصلاحية، كما عثر على 10 أطنان كبدة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة مما تشكل خطراً على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 10 طن كبدة مجمدة منتهية الصلاحية وفاسدة ومتهالكة داخل ثلاجة قبل ترويجها على المواطنين بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، حجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة كبيرة لحفظ اللحوم بها كميات من الكبدة المجمدة منتهية الصلاحية الفاسدة لوجود بها تغيرات في الخواص مما تمثل خطرا على الصحة العامة، قبل ترويجها على المواطنين.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر بداخلها علي 300 كرتونة كبدة بقرى وزن الكرتونة 15 كيلوا تقريبًا، منتهى الصلاحية بإجمالي 4.5 طن كبدة، و 350 كرتونة كبدة مجمدة أمريكى منتهية الصلاحية زنة الكرتونة 14 كيلو بإجمالي 5 طن، كما تم 12 كرتونة قلب بقرى بإجمالي 168 كجم تقريبا، و 32 كرتونة كبدة مجمدة صناعة أمريكى متهالكة زنة الكرتونة 12 كيلو بإجمالي 381 كيلو، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.