الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعادة فتح مطار الخرطوم مساء اليوم

مطار الخرطوم
مطار الخرطوم

قالت هيئة الطيران المدني السوداني، اليوم الأربعاء، إنه سوف تتم إعادة فتح مطار الخرطوم الساعة 4 مساء اليوم .

وكان سلطة الطيران المدني بالسودان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي، اعتبارا من الثلاثاء، وحتى 30 أكتوبر الجاري، الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلي).

وطالبت سلطة الطيران المدني، جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم بتوفيق أوضاعها.

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد قال أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي،" إن القوات المسلحة تسعى إلى "إعادة البريق للثورة الشعبية" مشيرا إلى أن القوات المسلحة قدمت كل التنازلات المطلوبة لتلبية إرادة الشعب السوداني، وكنا نفكر في العبور سويا خلال هذه الفترة الانتقالية"، مؤكدا أنه ليس لديه مقاصد ولا مآرب".

- البرهان: تم اختطاف مبادرة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك من قبل قوى سياسية

وتابع قائد الجيش السوداني، "لقد تم اختطاف مبادرة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك من قبل قوى سياسية، حيث  بدأت  هذه القوى تتحدث في أمور خاصة بالقوات المسلحة، مع الإشارة إلى أننا أقصينا أيضا من المشهد".

 تابع "البرهان"، أن قوى الحرية والتغيير تعرضت لحالة استقطاب حادة من أجل الوظائف والكراسي، ورفضت كل اقتراحات الحل،  موضحا أن "الأمر وصل إلى طريق مسدود والقوات المسلحة شهدت تململا واضحا، كما  وسادت حالة عدم تراض وعدم وثوق في الطرف الآخر بعد توقيع اتفاق السلام".

وأوضح، أن القوات المسلحة تحاورت مع مكونات الحرية والتغيير أكثر من مرة، لكن لم يؤخذ بالحديث، وتم إقصائنا من  مبادرة "حمدوك"،  مشيرا إلى أن وزيرًا في الحكومة كان يدعو للفتنة في البلاد، وكان هناك تحريض على الذهاب بالسودان نحو الحرب الأهلية، مشددًا على أن القوات المسلحة السودانية مؤسسة وطنية عريقة وليست فردًا.

- خارطة الطريق للفترة المقبلة

وحول خارطة الطريق في الفترة المقبلة، كشف قائد الجيش "السوداني" ملامح الحكومة الجديدة، وقال إنه سوف يتم  تشكيلها بشكل يرضي كل أهل البلاد، مع الالتزام بتنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية مشيرا إلى أنها لن تضم أي قوى سياسية وستكون حكومة كفاءات، مضيفا لم نعطل الوثيقة الدستورية بأكملها بل المواد المتعلقة بـ"المشاركة مع القوى السياسية، و مؤكدًا على أن المجلس السيادي سيقوم على "تمثيل حقيقي" لأقاليم السودان.

وتابع، في الحكومة الجديدة سوف  يتم  اختيار وزير  من كل ولاية، وسننجز عملية الانتقال بمشاركة مدنية كاملة، مشيرا إلى أن "المجلس التشريعي المقبل سيضم شبابا ممن شاركوا في الثورة".

وقال "البرهان"، إن الانتقال هو مشاركة وطنية وشعبية ، مؤكدا على ان الشعب السوداني قدم الأرواح والتضحيات، وكان من واجبنا الوقوف معه.

مطار الخرطوم إغلاق مطار الخرطوم هيئة الطيران المدني السوداني السودان البرهان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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