الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة مطروح يناقش آليات تطوير الأنشطة الاجتماعية في الكليات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مع عمداء الكليات، وذلك لمناقشة آليات تطوير الأنشطة الاجتماعية بكليات الجامعة خلال المرحلة  القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، حرص إدارة الجامعة واهتمامها بفتح مجالات جديدة للأنشطة الاجتماعية من أجل الأنشطة الترفيهية واللقاءات الودية، وذلك من خلال وضع آلية شاملة لتطويرها، مشيرًا إلى أهمية دور الاتحادات الطلابية في نشر الوعي بين الطلاب، بما يساهم في إعداد خريج متميز قادر على الابتكار.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية دور الشباب، باعتبارهم المورد الأساسي في إحداث التنمية المتكاملة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا اللقاء أسفر عن عدة آليات تهدف إلى تشجيع الأنشطة الاجتماعية و الطلابية، مستمعًا لكافة الاقتراحات من العمداء والخاصة بتطوير النشاط الاجتماعي الطلابي داخل الجامعة، والإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التى دارت من اجل رفعة الجامعة وتعظيم العمل الجامعى.

وكان قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، في ١٧ أكتوبر ٢٠٢١، إن لجنة التقييم المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن، مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات؛ اعتمدت مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة قامت بزيارة مركز التدريب بجامعة مطروح، وتأكدت من نجاح المركز في استيفاء متطلبات الاعتماد، وتوافر أحدث إصدارات الحاسب الآلي والخوادم، وتزويدها بكابلات الإنترنت للتدريب والامتحانات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات؛ يعتبر أحد مراكز تطوير الأداء بالجامعة.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار، أن المركز يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في أساسيات التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة نحو تفعيل استراتيجية التحول الرقمي بالجامعات، بهدف إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، مضيفًا أنه تم تدريب ٣٠٠ متدرب حتى الآن، وحصلوا على شهادات التحول الرقمي من السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.

جامعة مطروح رئيس جامعة مطروح الاتحادات الطلابية النشاط الاجتماعى مطروح

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