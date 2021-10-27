الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تكنولوجيا

"أسوشيتد برس": "فيسبوك" بطيء في معالجة المعلومات الخاطئة عن لقاح كورونا

أسوشيتد برس: فيسبوك بطيء فى معالجة المعلومات الخاطئة عن لقاح كورونا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن إدارة "فيسبوك" أرجأت تنفيذ مقترحات موظفيها في مجال مكافحة المعلومات غير الدقيقة حول اللقاحات ضد فيروس كورونا.

 

و أشارت الوكالة إلى أنه "في مارس الماضي، توصل الباحثون في "فيسبوك" إلى طريقة لاستبدال المصادر غير الموثوقة جزئيا في موجز الأخبار للشبكة الاجتماعية التي تحمل الاسم ذاته بمصادر معلومات موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية".

 

وتابعت: "كتب أحد موظفي الشركة ردا على تقرير داخلي حول الدراسة: "استنادا إلى النتائج، أعتقد أننا نتطلع إلى إطلاق التحديث في أقرب وقت ممكن"، ومع ذلك، فإن إدارة الموقع أرجأت القرار إلى أجل غير مسمى".

 

وأوضحت: "لم يتم إجراء أي تغييرات على سياسة المعلومات حتى أبريل الماضي، وعندما تم اقتراح إيقاف التعليقات على منشورات اللقاحات حتى تتمكن الشركة من التعامل بشكل أفضل مع المعلومات المضللة، لم يكن هناك رد فعل من الإدارة".

 

ونشرت عدد من وسائل الإعلام العالمية سلسلة جديدة من التحقيقات في مشكلات "فيسبوك"، حيث ساهمت 17 وسيلة إعلام أمريكية في دراسة وثائق كشفتها الموظفة السابقة في الشركة فرانسيس هاوغين.

 

و علي صعيد آخر ، علق المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، على الاتهامات التي تلاحق منصة التواصل الاجتماعي العملاقة، مؤكدًا أن الادعاءات الأخيرة التي طالت "فيسبوك"، مجرد محاولة لبناء صورة زائفة عن الشركة.

 

وكتب "زوكربيرج"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعتقد أنه يجب التدقيق في أعمال المؤسسات الكبيرة، وأنا أُفضِّل أن أعيش في مجتمع تكون هذه العمليات موجودة فيه على العيش في مجتمع يخلو من التدقيق في أعمال هذه المؤسسات"، مضيفًا: "النقد بحسن نية يساعدنا على التطور".

 

وتابع قائلًا: "لكن وجهة نظري هي أن ما نراه هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لرسم صورة خاطئة لشركتنا".

 

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس"، أمس الإثنين، عن وثائق سربتها الموظفة السابقة في "فيسبوك"، "فرانسيس هوغن"، عن إخفاقات موقع التواصل الاجتماعي، بشأن المحتوى كانت أكثر من مجرد أخطاء بسيطة، وبحسب الوثائق، كانت إدارة "فيسبوك" على علم بهذه الإخفاقات لسنوات لكنها لم تفعل شيئًا يُذكر.

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