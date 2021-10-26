نجيب ميقاتى يتبرأ من حديث جورج قرداحى: لا يمثل الحكومة اللبنانية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، رفضه لحديث وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن والدول الخليجية، قائلًا إنه لا يعبر عن موقف الحكومة.

وشدد ميقاتي، على تمسك لبنان بالروابط مع الدول العربية، مشيرًا إلى أن كلام وزير الإعلام حول اليمن والأشقاء العرب أدلى به قبل تسلمه منصبه.

وأضاف: "حريصون على أفضل العلاقات مع السعودية وندين أي تدخل بشئونها الداخلية".

وكان حديث جورج قرداحي مع برنامج صوت الشعب أثار جدلًا واسعًا، حول ميليشيا الحوثي، مؤكدًا أنه تنظيم مسلح يدافع عن أرضه وليس تنظيمًا إرهابيًا.

وقال إنّ "الحوثي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وفيما يتعلق بلبنان أكد قرداحي أنه يتمنى أن يحدث انقلاب في لبنان على أن يكون انقلابًا مؤقتًا ولمدة 5 سنوات فقط، لكي ينظّم الحياة السياسية.

وأعاد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري نشر تغريدة تتحدث عن إثارة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي لأزمة دبلوماسية حادة.

فيما أكد سفير المملكة العربية السعودية بلبنان، حرص المملكة على أمن واستقرار لبنان ومؤسساته وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي وتعزيزه، وعلى علاقاته الأخوية بين البلدين، موضحًا أنه لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة ولا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربي.

وأبدى البخاري، خلال زيارته اليوم لمفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى على رأس وفد من السفارة، تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل حرية وسيادة وعروبة بلده، مشددًا على أهمية التواصل الدائم مع دار الفتوى المرجعية الدينية والوطنية المعتدلة التي تحافظ على دورها الجامع في الأزمات التي يشهدها لبنان.

من جهته، أعرب المفتي عن تقديره الكبير لإصرار القيادة الرشيدة في المملكة على عدم التخلي عن لبنان وشعبه مهما صدر من مواقف مجحفة بحق المملكة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي لا تمثل إلا أصحابها.