الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى الأربعاء 27-10-2021

الريال السعودي
الريال السعودي

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء  27 اكتوبر2021، فى البنوك المصرية ، حيث شهد الريال السعودي استقرارا لليوم الثالث على التوالي.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27 أكتوبر


ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري،  وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع..

 
سعر الريال السعودي في البنك المركزي

واستقر سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي في بنك CIB 4.17  للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

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أسعار الريال السعودي فى بنك مصر

كما شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء، استقرار في بنك مصر،  وسجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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