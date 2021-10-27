نستعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار، اليوم الأربعاء 27-10-2021، مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، ارتفاع طفيف بلغ قرش واحد، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه15.71 جنيه، وهو ما يشير إلى استقرار سعر صرف الدولار، خلال الفترة الحالية، نتيجة توفير الكميات اللازمة منه في جميع البنوك ومكاتب الصرافة.



سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-10-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية



بالإضافة إلى ذلك، أوضحت شاشات البيانات في البنوك خلال تعاملات اليوم، استقرار أسعار الصرف، نتيجة تلبية احتياجات السوق المصرفي، والمستثمرين والشركات ورجال الأعمال، من العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.



سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم



وفي نفس السياق، استمرت معدلات سحب العملات الأجنبية، في وضعها الطبيعي، وفقًا لآلية العرض والطلب، حسب احتياجات العملاء، والتي تشهد استقرارًا نتيجة تدفقات العملة الصعبة ومنها الدولار الأمريكي، من المصريين العاملين في الخارج، مما يلبي الاحتياجات اليومية منه.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



بالإضافة إلى ما سبق استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيها للشراء، و15.76 جنيه للبيع، حسب أخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري





كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى 15.63 جنيهًا للشراء، و15.73 جنيهًا للبيع خلال التعاملات .

سعر الدولار في بنك مصر



كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



أيضًا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 للشراء بينما سجل 15،65 للبيع .



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء، بينما سجل 15.75 للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي



في نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.



سعر الدولار في بنك عودة



كذلك شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.