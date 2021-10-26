الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح الإعلان التشويقى الأول لفيلم «الجريمة» لـ أحمد عز «فيديو»

أحمد عز
أحمد عز

طرحت شركة «الماسة» المنتجة لفيلم «الجريمة» بطولة النجم أحمد عز، للمخرج الكبير شريف عرفة، فيديو تشويقي، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي 2022.

فيلم «الجريمة» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق، ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز كل من منة شلبى وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز، كان فيلم "العارف" مع أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

 

 

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