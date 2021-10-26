الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح المرحلة الإيبارشية من سينودس 2021-2023

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق "بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مساء اليوم، قداس افتتاح المرحلة الإيبارشية من سينودس 2021-2023.

وشارك في القداس الافتتاحي نيافة الأنبا باخوم "النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية".

واحتفلت الكنائس بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.