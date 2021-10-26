الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لا داعى للتوتر.. قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانى رابعة ابتدائى

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيعه كتابًا دوريًا مساء اليوم بدمج امتحانى الشهرين معًا نهاية نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وسيتم إرساله للمديريات خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن هذه امتحانات تقييم مستوى في النظام الجديد ولا داعي لأى توتر منها؛ لأن النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات. 

أشار الوزير إلى أنه ليس الهدف حفظ المناهج الجديدة، إنما التدرب على فهم مخرجات التعلم والالتزام بالعمل في الكتاب المدرسي.

كانت وزارة التعليم قد انتهت من توزيع مناهج  الصف الرابع الابتدائي في شهر أكتوبر بالعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وجاء منهج مادة اللغة العربية كالتالي:

المحور الأول: اكتشف ذاتي

الموضوع الأول: وطني

نص الاستماع: اسلمي يا مصر موطني نموذج وصف حدث

الموضوع الثاني: فكرى وابتكاراتي

نص الاستماع: مريم ومريم - كرة السرعة نموذج كتابة نص وصفي

ومادة الرياضيات كالتالي:

الوحدة الأولي: تعزيز القيمة المكانية (9 دروس)

الوحدة الثانية : استراتيجيات عمليتي الجمع والطرح (8 دروس)

ومادة العلوم كالتالي :

الوحدة الأولي: الآنظمة الحية

المفهوم الأول: التكيف والبقاء

المفهوم الثاني: كيف تعمل الحواس

المفهوم الثالث: الضوء وحاسة البصر من النشاط 1:9

ومادة الدراسات الاجتماعية كالتالي:

الوحدة الأولى: بلدنا ورموزه الوطنية

الدرس الاول: أدوات تحديد المواقع

الدرس الثاني:  المصادر الأولية والثانوية

الدرس الثالث: موقع مصر بالنسبة للعالم

الدرس الرابع: محافظات مصر

الدرس الخامس: علم مصر

الدرس السادس: الأعياد القومية فى محافظاتنا وشعارتها

وحددت وزارة التعليم آليات تقدير نجاح طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالى 2021 - 2022 وانتقالهم للصف الأعلى في العام الدراسي الواحد، وهي:

- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة. 

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على (2).

اجتماع الثانوية امتحانات مستوى خلال وزارة التربية والتعليم التواصل الاجتماعي وزير التربية والتعليم مواقع رسالة التربية والتعليم الكتاب المدرسى الدكتور طارق شوقي

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