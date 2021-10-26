الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الخليجي»: المجلس يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة

نايف فلاح مبارك الحجرف
نايف فلاح مبارك الحجرف

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن المجلس يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسعى مع الأصدقاء والشركاء لتحقيق ذلك.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس): أن ذلك جاء خلال استقباله بمقر الأمانة في الرياض اليوم الثلاثاء، منسقة وزارة الخارجية الهولندية لشؤون الخليج آنا ماري هايدن، وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانييت ألبيردا، حيث جرى استعراض مسيرة مجلس التعاون وجهوده فيما يتعلق بتعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال ونشر ثقافة الحوار واحترام حقوق الإنسان.

كما جرت - خلال اللقاء - مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أهمية تطوير وتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات بين مجلس التعاون وهولندا لخدمة المصالح المشتركة.

مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الرياض وزارة الخارجية الهولندية آنا ماري هايدن

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