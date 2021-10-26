محافظ الغربية يكرم الفائزين بجوائز التميز الحكومى

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الفائزين بجوائز التميز الحكومي بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، النائب سامح حبيب، النائبة دعاء عريبي والنائبة مرفت الكسان.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، تلاه عرض فيديو عن أهمية جوائز التميز الحكومي، واستعراض تكريم دولة رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط للفائزين من الغربية بالمراكز الأولى.

وألقى المحافظ كلمته التي قدم فيها الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاهتمامه بتكريم المتميزين وتشجيعهم وتقدم بخالص الشكر والتقدير، لكل من ساهم في حصول محافظة الغربية على أربع جوائز ضمن مسابقة “جائزة مصر للتميز الحكومي”.

وقال إن هذه الجائزة ستساهم بشكل غير مسبوق في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة عن طريق خلق جو من التنافس الإيجابي الفعال، والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز بجميع قطاعات الدولة، إلى جانب التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

كما وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير لكل من شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة بدايةً من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط ووصولاً إلى أصغر الوحدات الإدارية بالدولة، مؤكدًا أن المحافظة بدورها ستقدم كافة أوجه الدعم الفني والمعنوي لكافة الجهات والمؤسسات من أجل حصول المحافظة على جوائز أخرى في العام القادم، مؤكدا على سعي المحافظة الدائم لتكريم أبنائها من المتميزين في كافة المجالات، مثنيا على جهود مديرية الصحة ومكاتب البريد حيث بذلوا كل ما لديهم من جهد وعمل من أجل رفعة اسم المحافظة وتحقيق مصالح المواطنين بأفضل شكل ممكن.

وكرم محافظ الغربية ممثلي مكتب بريد العجيزي الحاصل على المركز الأول في جوائز التميز الحكومي فئة مكاتب البريد وممثلي مكتب بريد بسيون الحاصل على المركز الثاني في جوائز التميز الحكومي فئة مكاتب البريد، وذلك بعد المنافسة مع ٥٩٢ مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

كما كرم الدكتور رحمي مكتب صحة خامس طنطا لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في جوائز التميز الحكومي فئة مكاتب الصحة ومكتب صحة بسيون الفائز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، بجوائز التميز الحكومي فئة مكاتب الصحة بعد التنافس مع ٩٢ مكتب صحة على مستوى الجمهورية.

وأعرب الأستاذ عبدالرحمن صفوان مدير عام بريد الغربية عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجهود التي يبذلها للنهوض بمصر لكي تلحق بركب الدول المتقدمة في كافة المجالات، موجهاً الشكر لمحافظ الغربية على تقديم الدعم الكامل لكافة جهات المحافظة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تنص على تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مؤكدا أن مكاتب البريد بالجمهورية والبالغ عددهم ٤٢٠٠ مكتب بريد أصبحوا البوابة المالية لجمهور الشعب، حيث أصبحت مكاتب البريد تنافس البنوك في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

كما قدم الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الشكر للدكتور رحمي لحرصه الدائم على تكريم الفرق الصحية وتقدير جهودهم، مؤكدا أن أبناء الغربية من الجيش الأبيض قد أثبتوا أنهم على قدر كبير من الكفاءة واستحقاق الفوز، حيث إنهم دائماً يحققون مراكز متقدمة فى أي مسابقة يتقدموا لها، مشيراً إلى أن هذا التقدير يدفعهم للأمام ولتجديد العهد على تقديم أداء متميز فى ظل جائحة كورونا والتوسع فى الخدمات الصحية وتقديم المبادرات الرئاسية مثل( ١٠٠ مليون صحة، الاكتشاف المبكر لأمراض الثدى والكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة)، حيث ظهر جلياً أثناء جائحة كورونا قدرة الجيش الأبيض على استقبال الحالات ليس فقط من أبناء محافظة الغربية ولكن من المحافظات المجاورة، وذلك يرجع لقيادة واعية أجبرت الجميع على التعاون من المجتمع المدنى والتنفيذيين.

وفي نهاية الاحتفال، قدم الدكتور عبدالناصر حميدة درع مديرية الصحة لمحافظ الغربية، كما قدم الأستاذ عبدالرحمن صفوان درع هيئة البريد للمحافظ، وقام الدكتور رحمي بتقديم درع المحافظة لكل منهما تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين والتميز الحكومي.