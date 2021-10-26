ضبط 11 طن كبدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة شهيرة بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 11 طن ونصف كبدة منتهية الصلاحية ومجهول المصدر، خلال حملاتها، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على اللحوم والكبدة المجمدة، وكذلك متابعة الثلاجات التى تحفظ فيها اللحوم والكبدة المجمدة حفاظا على صحة المواطنين.

حيث قامت إدارة تموين وسط، برئاسة أحمد سويدان، مدير الادارة، و إشراف عبدالله عثمان رئيس الرقابة، وأحمد عبدالرحيم، وأحمد هيبة، مفتشى الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية بنطاق الادارة، ضمن مواصلة الأجهزة الرقابية مهمتها مطاردة كل ما يضر بصحة المواطنين كأحد أهم عناصر التنمية المستدامة فى مصر.

وأسفرت الحملات عن ضبط ثلاجة حفظ مواد غذائية شهيرة بمنطقة محرم بك بدون ترخيص وحيازتها كمية طن ونصف كبدة منتهية الصلاحية، و10 طن كبدة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.