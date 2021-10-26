«أمن الجيزة» يعيد فتاة تركت منزل أسرتها بسبب خلافات

أعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فتاة إلى أهلها عقب تركها المنزل لمدة يومين بسبب خلافات أسرية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

البداية بتلقي المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجلته "رحاب ع" في العقد الثاني من عمرها عن المنزل، وبالفحص تبين صحة ما جاء على لسان المبلغ وبعمل التحريات وبتتبع خط سير الفتاة تبين تركها المنزل وأمكن تحديد مكان تواجدها لدى أحد أقاربها وبمواجهتها أقرت بترك المنزل بإرادتها بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.