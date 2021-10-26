ضبط متهم ربط طالبًا بعمود كهرباء وتعدى عليه بعد تصويره عاريًا فى البحيرة

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة جهودهم لسرعة ضبط المتهمين في واقعة اختطاف طالب بالصف الثاني الثانوي من إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وإحضاره إلى المدينة وربطه بأحد أعمدة الكهرباء والتعدي عليه بالضرب وتصويره عاريا، بسبب وجود خلافات بين الطالب المخطوف وأحد الطلاب الخاطفين.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود ببلاغ من طالب بالصف الثاني الثانوي يفيد بقيام أحد الأشخاص وشقيقيه مقيمين بإحدى القرى، باستدراجه للقرية سكنهم والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وتصويره عاريا إثر حدوث مشاجرة في وقت سابق بين المبلغ وبين نجل أحد المتهمين “طالب” وتعدى المبلغ خلالها على نجل المتهم المشار إليه.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام، وذلك لسرعة ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ايتاى البارود من ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب بالاشتراك مع شقيقيه، وتم نقل المُبلغ للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة بمركز شرطة إيتاي البارود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المتهمين.