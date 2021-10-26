الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط متهم ربط طالبًا بعمود كهرباء وتعدى عليه بعد تصويره عاريًا فى البحيرة

حبس
حبس

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة جهودهم لسرعة ضبط المتهمين في واقعة اختطاف طالب بالصف الثاني الثانوي من إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وإحضاره إلى المدينة وربطه بأحد أعمدة الكهرباء والتعدي عليه بالضرب وتصويره عاريا، بسبب وجود خلافات بين الطالب المخطوف وأحد الطلاب الخاطفين.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود ببلاغ من طالب بالصف الثاني الثانوي يفيد بقيام أحد الأشخاص وشقيقيه مقيمين بإحدى القرى، باستدراجه للقرية سكنهم والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وتصويره عاريا إثر حدوث مشاجرة في وقت سابق بين المبلغ وبين نجل أحد المتهمين “طالب” وتعدى المبلغ خلالها على نجل المتهم المشار إليه.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام، وذلك لسرعة ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ايتاى البارود من ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب بالاشتراك مع شقيقيه، وتم نقل المُبلغ للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة  العامة بمركز شرطة إيتاي البارود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المتهمين.

مواقع التواصل وزير الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي الصف الثاني الثانوي محافظة البحيرة ضبط المتهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

«إينى» تعلن 3 اكتشافات جديدة فى الصحراء الغربية

«البرهان»: كان هناك مخطط للذهاب بالسودان نحو الحرب الأهلية والقوات المسلحة ليست فردًا

حقيقة تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

هبوط اضطراري لطائرة «مصر للطيران» المتجهة إلى لندن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وانتهى «مسلسل الطوارئ»

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات غامضة.. طائرة خاصة تقلع من إسرائيل وتهبط فى دولة عربية

مسؤولة أممية تدين تصنيف إسرائيل لمنظمات فلسطينية على قوائم الإرهاب

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعد خططًا لمهاجمة منشآت نووية إيرانية