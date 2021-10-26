الأسباب والعلاج .. كل ما تريد معرفته عن انسداد الأمعاء الدقيقة

يعاني الكثير من الأشخاص من مرض انسداد الأمعاء الدقيقة التي يتراوح طولها الأمعاء، من 20 إلى 30 قدمًا ويبلغ قطرها حوالي 1 بوصة يحتوي على العديد من الطيات التي تسمح لها بالتناسب مع تجويف البطن، كما يرتبط أحد طرفي الأمعاء الدقيقة بالمعدة والآخر متصل بالأمعاء الغليظة، وتتكون الأمعاء الدقيقة من 3 أجزاء هي الإثني عشر والصائم والدقاق، وفقا لموقع cleveland .

ما هو انسداد الأمعاء الدقيقة؟



انسداد الأمعاء الدقيقة هو انسداد جزئي أو كامل للأمعاء الدقيقة، وإذا كانت الأمعاء الدقيقة تعمل بشكل طبيعي، فستستمر المنتجات المهضومة في التدفق إلى الأمعاء الغليظة، ويمكن أن يؤدي الانسداد في الأمعاء الدقيقة إلى انسداد المحتويات جزئيًا أو كليًا، ويؤدي هذا إلى تراكم النفايات والغازات في الجزء الموجود فوق الانسداد، كما يمكن أن يتداخل أيضًا مع امتصاص العناصر الغذائية والسوائل.



ما الذي يسبب انسداد الأمعاء الدقيقة؟



يمكن أن يحدث انسداد الأمعاء الدقيقة عند الأشخاص من جميع الأعمار، وهناك العديد من الأسباب وعوامل الخطر الشائعة مثل بما في ذلك:

الالتصاقات: هي عصابات من الأنسجة الندبية التي قد تتشكل بعد جراحة البطن أو الحوض فتعد جراحة البطن المبكرة هي عامل الخطر الرئيسي لإنسداد الأمعاء الدقيقة.



الفتق : قد تخترق أجزاء من الأمعاء جزءًا ضعيفًا من جدار البطن، وهذا يخلق انتفاخًا حيث يمكن أن تنسد الأمعاء إذا كانت محاصرة أو مضغوطة بإحكام في المكان الذي تخترق فيه جدار البطن، والفتق هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا لانسداد الأمعاء الدقيقة في الولايات المتحدة.

مرض التهابي : يمكن لاضطرابات الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون أو التهاب الرتج أن تلحق الضرر بأجزاء من الأمعاء الدقيقة، وقد تشمل المضاعفات تضيق الأمعا أو فتحات غير طبيعية تشبه النواسير.



الأورام الخبيثة السرطانية: يمثل السرطان نسبة صغيرة من جميع حالات انسداد الأمعاء الدقيقة، وعادة لا يبدأ الورم في الأمعاء الدقيقة، بل ينتشر إليها من القولون أو الأعضاء التناسلية الأنثوية أو الثديين أو الرئتين أو الجلد.



أعراض انسداد الأمعاء الدقيقة؟



قد تشمل أعراض انسداد الأمعاء الدقيقة ما يلي:

تقلصات وألم في البطن

الانتفاخ

التقيؤ

غثيان

تجفيف

شعور عام بالمرض

قلة الشهية

إمساك شديد: في حالات الانسداد التام ، لن يتمكن الشخص من إخراج البرازأو الغازات.



كيف يتم علاج انسداد الأمعاء الدقيقة؟



الاستشفاء : يتم إدخال المرضى الذين يعانون من انسداد معوي إلى المستشفى، ويشمل العلاج سوائل عن طريق الوريد وإراحة الأمعاء مع عدم تناول أي شيء، وأحيانًا تخفيف ضغط الأمعاء من خلال أنبوب أنفي معدي .

مضادات القيء : قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية لتخفيف الغثيان والقيء.

الجراحة : إذا تم انسداد الأمعاء الدقيقة أو اختناقها تمامًا، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.