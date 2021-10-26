الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول بـ«اليونسكو»: إقامة عدة مشروعات وبرامج توعوية بالتعاون مع «الري»

اليونسكو
اليونسكو

أكد عبد العزيز زكي من مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" أن التعاون بين المنظمة ووزارة الموارد المائية والري يمتد لعقود سابقة من خلال إقامة العديد من المشروعات والبرامج التوعوية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "نشر الوعي للحفاظ على المياه في المناطق الريفية باستخدام الأساليب الحديثة لإدارة الموارد المائية"، ضمن فعاليات ثالث أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول، وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال زكي إن "اليونسكو" تدعم مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تغيير ثقافة المزارعين في التحويل من الري بالغمر للري الحديث، موضحا: أن ما تشهده الدولة المصرية من جهود للتحول من الري بالغمر للري الحديث والمحافظة على المياه وكل وحدة مساحة مثال جيد لحسن إدارة الموارد المائية، مضيفا: "نحن على استعداد للتعاون المستمر مع وزارة الري لتحقيق التنمية الزراعية".

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري أن سياسة الوزارة مواجهة التحديات المائية عن طريق عدة مشروعات على رأسها تطوير منظومة الري عن طريق تطبيق نظم الري الحديث.

وقال محمود - في كلمته خلال الجلسة: إن من ضمن التحديات التي تواجهها وزارة الري، الوعي المائي، مشيرا إلى خطة الوزارة في تنمية الوعي للمزارعين بنظم الري الحديث، وتأهيل الترع والمساقي.

وأضاف أن الوعي يسهل عملية تنفيذ نظم الري الحديث، بمساعدة منظمة "اليونسكو"، والتي تتعاون بشكل ملموس مع وزارة الري في مشروعات تطوير الري، لافتا إلى تجارب المزارعين لتطبيق نظم الري الحديث، وتوفير الدولة الدعم اللازم لهم، فضلا عن تنظيم ندوات من المزارعين أنفسهم لتوعية المزارعين الآخرين بأهمية تطوير نظم الري وفوائده على إنتاجية المحصول، مشيرا إلى البدء في تحويل مليون فدان من الأراضي الجديدة إلى نظم ري حديثة، بالإضافة إلى الأراضي القديمة.

يشارك في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتضمنت فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.

منظمة الأمم المتحدة يونسكو البرامج التوعوية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليونسكو

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بيوت السويس

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