الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الأردني يبحث اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك

البرلمان الأردني
البرلمان الأردني

بحثت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، الاقتحامات المستمرة من قبل المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك بحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس اللجنة محمد الظهراوي، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، إن الاقتحامات والاعتداءات من قبل المستوطنين على المسجد الأقصى، والمقابر في القدس، بدعم من حكومة الاحتلال، مدانة ومرفوضة بشدة.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أن القضية الفلسطينية والقدس دينية وسياسية بالنسبة لها، مضيفا أن الاقتحامات ارتفعت خلال الأشهر الماضية خاصة من باب المغاربة.

وأكد الخلايلة أن الوزارة تتلقى يوميا تقريرا حول تطورات الأوضع في القدس من قبل الأوقاف، مؤكدا أنها تبذل كل الجهود لدعم العاملين فيها وتحسين ظروف معيشتهم، إضافة إلى فرش المسجد الاقصى بالسجاد الحرير المقاوم للحريق وضمن أفضل المواصفات العالمية، حيث تم تشكيل لجنة بين الوزارة والديوان الملكي الهاشمي.

وأوضح الخلايلة أنه سيتم تعيين 50 موظفا، وإقرار علاوة للعاملين بأوقاف القدس، وإرسال فرق ميدانية من الأردن للقدس كل أسبوعين، مشيرا إلى أن كل ما يدفع من رواتب وبدل نهاية خدمة، ونفقات أخرى من موازنة الدولة، وهذا العام بلغت موازنة أوقاف القدس 13 مليون دينار.

واستعرض الخلايلة المعيقات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة من قبل سلطات الاحتلال، منها منع إدخال مواد الإعمار والصيانة، وإعاقة تعيين الموظفين في المسجد الأقصى المبارك.

في سياق متصل، قال مدير مديرية شؤون المسجد الأقصى في وزارة الأوقاف عبد الستار القضاة، إن قرارا صدر عن المحكمة الأردنية عام 1964 بأن المقبرة اليوسفية هي أرض خصصت لمقابر تتبع للأوقاف الأردنية.

وأشار القضاة إلى أن التحديات والمعيقات التي تمارسها سلطات الاحتلال كبيرة وعديدة، لغايات فرض السلطة الشُرطية على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات، وهو ما نسعى لمواجهته ورفضه.

وبين أن الأوقاف قامت بصرف نهاية الخدمة للمتقاعدين من العاملين بأوقاف القدس، بمن فيهم متقاعدون منذ سنوات وبتكلفة مالية تقدر بـ6 ملايين دينار، إضافة إلى إنشاء صندوق ادخار للعاملين في أوقاف القدس.

وجدد أعضاء اللجنة النيابية إدانتهم لكل ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداءات واقتحامات للمستوطنين للأقصى، وهو ما يستوجب مزيدا من المواجهات السياسية والدبلوماسية، إضافة الى مطالبة الدول العربية والاسلامية بدعم الأردن وفلسطين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

فلسطين فلسطين النيابية البرلمان الأردنى النائب الاردني الأردن

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

حقيقة تأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

«البرهان»: كان هناك مخطط للذهاب بالسودان نحو الحرب الأهلية والقوات المسلحة ليست فردًا

جالطة سراى غاضب من مصطفى محمد بعد الخسارة أمام بشكتاش

مدته 88 يومًا ويبدأ فى 21 ديسمبر.. موعد دخول فصل الشتاء

تاج الدين: السماح بتطعيم الأطفال والمرضعات والحوامل بلقاح كورونا قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعد خطط لمهاجمة منشآت نووية إيرانية

فرنسا تستنكر التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية

الجزائر: أقلام ملونة تحمل "رموزًا يهودية" تغزو الأسواق