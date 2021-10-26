الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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فن

هانى شاكر: قرار إنهاء حالة الطوارئ «نظرة حكيمة فى بلد مستقر»

هاني شاكر
هاني شاكر

أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ومجلس إدارة النقابة، وجميع موسيقيين مصر، عن امتنانهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلانه إنهاء حالة الطوارئ بالبلاد، مؤكدين أنهم يبادلونه حبًا بحب، وفداء بفداء.

وقال هاني شاكر، في بيانٍ صحفي، إن "رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكيمة لهذا القرار، تعني أن مصر بلد مستقر آمن من الإرهاب، وأنه ترسيخ للديمقراطية واستكمال التنمية الشاملة بخطى راسخة"، مضيفًا: "تحيا مصر وطن مستقر آمن من الإرهاب".

يأتي ذلك فيما وجه الفنان هاني شاكر، خالص تمنياته بالشفاء لوزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد.

وكتب في منشورٍ عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام": "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل لمعالي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد".

ويستعد أمير الغناء العربي الفنان هاني  شاكر، لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

إلغاء مد حالة الطوارئ

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي، في بيانٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد». 

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».

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