الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أسوشيتيد برس» تحذر من فيضانات كاليفورنيا وأوامر إخلاء فورية للسكان

فيضانات كاليفورنيا
فيضانات كاليفورنيا

سلطت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، الضوء على العواصف الضخمة التي اجتاحت جنوب ولاية كاليفورنيا وأغرقت الطرق السريعة وأطاحت بالأشجار وتسببت في حدوث انزلاقات صخرية وتدفقات طينية عبر الجزء الشمالي من الولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الوكالة، إنه من المتوقع أن تغرق أجزاء كثيرة من الولاية لاستمرار الامطار الغزيرة والفيضانات حتى اليوم الثلاثاء، بعد ان قضت الولاية  شهورًا في جفاف مدمر.

وقال مسئولو مقاطعة سانتا باربرا إنه من المتوقع أن تنتج العاصفة ما يقرب من امطار غزيرة في وقت قليل، مما يهدد المناطق الساحلية المتفحمة حديثًا جراء حريق الاخير، وأمرت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق أبوابهم ونوافذهم أو الانتقال إلى أرض مرتفعة.

وكتبت مقاطعة سانتا باربرا في تحذير طارئ صباح امس الاثنين مع وصول العاصفة: "تم إصدار أمر ببقاء كل شخص في مكانه في ظل احتمال حدوث فيضانات تهدد الحياة بسبب تدفقات الحطام في المناطق المتضررة من الحرائق وخصوصا في أليسال". 

وأكدت الوكالة أن أمر الإخلاء كان ساري المفعول منذ يوم الأحد ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين بقوا ، قائلة: "لم يعد من الممكن المغادرة بأمان الان".

وقال مكتب الأرصاد الجوية المحلي: "لقد كانت 24 الساعة الماضية لا تُنسى في منطقة الخليج حيث كان نهر الغلاف الجوي الذي طال الحديث عنه يتدفق عبر المنطقة". 

وتابع "لقد انتقلنا حرفياً من ظروف الحريق والجفاف إلى الفيضانات في دورة عاصفة واحدة."

وأوضحت الوكالة، انه منذ يوم الأحد، اصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) في الولاية تحذيرات من الفيضانات المفاجئة حيث هرعت طواقم الطوارئ لإخلاء البلدات التي تضررت بشدة من العاصفة. 

وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن فيضانات عبر منطقة خليج سان فرانسيسكو ، مما أدى إلى إغلاق الشوارع في بيركلي ، وإغراق ساحة رسوم المرور في جسر خليج أوكلاند وتفيض الأنهار في مقاطعتي نابا وسونوما، وسقطت أعمدة الكهرباء وترك مئات الآلاف من الناس في نورث باي بدون كهرباء.

ووصفت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية مجاميع هطول الأمطار الأولية بأنها "مذهلة"، في يوم واحد فقط، حيث ابلغت بلدات في جنوب مارين عن هطول أكثر من قدم واحد، وشهد جبل تامالبايس أكثر من 16.5 بوصة من الأمطار.

فيضانات كاليفورنيا حرائق امطار سكان ولاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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