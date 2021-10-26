الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الياباني يشارك غدًا فى اجتماعات افتراضية لرابطة «آسيان»

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، سيشارك في سلسلة من الاجتماعات عبر الإنترنت مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" غد الأربعاء، لبحث قضايا تشمل إجراءات مكافحة فيروس كورونا والانتعاش الاقتصادي.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، "هيروكازو ماتسونو"، في تصريحاتٍ أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن اليابان تحترم قرار رابطة "آسيان" بمنع قائد جيش ميانمار من حضور المحادثات السنوية للرابطة التي بدأت اليوم.

وأوضح "ماتسونو"، أن "كيشيدا"، من المقرر أن يشارك في اجتماعات مع قادة آسيان، وممثلين من أستراليا، والصين، والهند، ونيوزيلندا، وروسيا، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، كما سيتبادلون وجهات النظر بشأن قضايا متعلقة ببحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية، التي استأنفت مؤخرًا اختبارات صواريخها الباليستية.

متحدث باسم الحكومة اليابانية رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا جنوب شرق آسيا آسيان

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وائل لطفي

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