محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مبنى المجلس الشعبى المحلى بمنطقة أبوفليو

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء المبنى المخصص للمجلس الشعبي المحلي، بمنطقة أبو فليو بشرق النيل، والذي قامت المحافظة باختيار الموقع، وإدراجه في مشروعات الخطة الاستثمارية.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس نيازي مصطفي، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية، والمهندس ايهاب طه ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس هشام توفيق، مشرف المشروع.

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا

قال المحافظ، إن المجلس الشعبي المحلى، سيكون له دور مهم، وفعال لإكمال الحياة السياسية، والتشريعية، ورصد وحل المعوقات والتحديات التي تواجه المجتمع، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتحقيق أقصى قدر من الشفافية، والرقابة على التنفيذيين، ووضع الرؤي، والاستراتيجيات التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا

وشدد المحافظ، على ضرورة إنهاء أعمال إنشاء المبنى، بالمواصفات القياسية، ووفقًا لكافة الاشتراطات البنائية، واشتراطات الحماية المدنية، مع تذليل كافة العقبات، وفقا للجدول الزمنى المحدد، على أن تستمر أعمال الإنشاء على مدار الـ 24 ساعة، لسرعة إنجازه.

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا

من جانبه، أوضح المهندس نيازي مصطفي، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية، أن المبنى مكون من دور أرضي وطابقين، على مساحة حوالي 507 أمتار مربع، حيث يحتوي الدور الأرضي على “قاعة المجلس الشعبي، وقاعة استقبال، وانتظار، ومكتب إداري، وقاعة اجتماعات، ومكتب إداري، ودورات مياه، وأوفيس”، كما يشمل الدورين الأول والثاني على: “صالة استقبال، وقاعتين للاجتماعات، ومكتب رئيس المجلس، ومكتب لوكيل المجلس، و3 قاعات للجان النوعية، ودورات مياه، وأوفيس”.

مبني المجلس الشعبي المحلي بأبو فليو

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا