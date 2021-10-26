رئيس «عمال المحافظين» عن إلغاء حالة الطوارئ: خطوة ممتازة ورسالة طمأنة للشعب

أشاد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أمين العمال والفلاحين في حزب المحافظين، بقرار إلغاء مدّ حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدا أنها خطوة ممتازة على الطريق الصحيح، يتبعها المزيد من الخطوات الجادة لتصبح مصر واحة للحريات والأمن والأمان في المنطقة.

وأضاف خليفة، أن القرار يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري بأنه على أبواب مرحلة جديدة بدأت هذا العام بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

وأوضح أن القرار يبعث برسالة طمأنينة خاصة للعمال بأن الفترة المقبلة ستكون أفضل وأكثر استقرارا في بيئة العمل وانتعاش للاقتصاد ومزيد من الاستثمارات، وفرص العمل بدوران عجلة الإنتاج، مؤكدا أن الاستقرار سينعكس على الروح الإيجابية في أماكن العمل، وعلى العامل أن يؤدي واجباته ويحصل على حقوق.

وتابع: «قرار إلغاء الطوارئ يعني استعادة مصر عافيتها الأمنية بالكامل، ووصولها إلى قمة قوتها كدولة ولمرحلة نضج أمني وشعبي واجتماعي وسياسي على أعلى مستوى وهذا يعنى أن القرار المصري قرار حر نابع من إرادة سياسية حرة، لا يتأثر القرار بأي ضغوط خارجية، وإنما حينما تستشعر القيادة السياسية أنها تتخذ قرارا لصالح الشعب فلا تتردد فيه وهذا يبرهن أن القيادة السياسية تسير يخطى ثابتة على الطريق الصحيحة».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، أن مصر أصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، وانطلاقا من ذلك قرر لأول مرة منذ سنوات إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال السيسي في ديباجة هذا الإعلان التاريخي: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد».