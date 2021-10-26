الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرهان»: ما قمنا به ثورة لتصحيح المسار

البرهان
البرهان

قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن القوى السياسية لن تشارك في الحكومة المقبلة، وشدد على أن ما قامت به القوات المسلحة في البلاد ثورة لتصحيح المسار.

وتابع في مؤتمر صحفي: الإدانات متوقعة من كل جهة، مؤكدًا على أن كل ما تم الاتفاق عليه في جوبا ستتم المحافظة عليه.

 وأردف: لم نعطل الوثيقة الدستورية بأكملها بل المواد المتعلقة بـ"المشاركة مع القوى السياسية،  مؤكدًا على أن المجلس السيادي سيقوم على "تمثيل حقيقي" لأقاليم السودان.

 وتابع: مجلس الوزراء المقبل سيتم اختياره على أساس تمثيل الولايات بمعدل وزير لكل ولاية.

قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ركن عبد الفتاح البرهان السودان الخرطوم

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بيوت السويس

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