«البرهان»: ما قمنا به ثورة لتصحيح المسار

قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن القوى السياسية لن تشارك في الحكومة المقبلة، وشدد على أن ما قامت به القوات المسلحة في البلاد ثورة لتصحيح المسار.

وتابع في مؤتمر صحفي: الإدانات متوقعة من كل جهة، مؤكدًا على أن كل ما تم الاتفاق عليه في جوبا ستتم المحافظة عليه.

وأردف: لم نعطل الوثيقة الدستورية بأكملها بل المواد المتعلقة بـ"المشاركة مع القوى السياسية، مؤكدًا على أن المجلس السيادي سيقوم على "تمثيل حقيقي" لأقاليم السودان.

وتابع: مجلس الوزراء المقبل سيتم اختياره على أساس تمثيل الولايات بمعدل وزير لكل ولاية.