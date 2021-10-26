محافظ الفيوم يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية بالمدينة الجديدة

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، جولة ميدانية لمدينة الفيوم الجديدة، تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الوهاب صميدة رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، و أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والمهندس محمد مصطفى مدير التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري.

و قال الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت تفقد مكتب بريد مدينة الفيوم الجديدة، المقام على مساحة 1000 متر تقريباً، ويخدم مدينة الفيوم الجديدة والمواطنين المترددين على المكتب، واطمئن المحافظ من العاملين بالمكتب على الخدمات المقدمة وتأكد من عدم وجود أى عوائق تعرقل سير العمل، كما تفقد مركز شباب الإسكان الاجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة المقام على مساحة 7340 مترا، ويضم قاعة أفراح وحمام سباحة وملعب متعدد الأغراض وملعب كرة قدم، وصالة أنشطة ومطعم.

وأضاف، أن جولة المحافظ شملت تفقد مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم" المقامة على مساحة نحو 10 آلاف متر مربع، وتضم 9 فصول دراسية، ومعامل للأنشطة، وصالة للألعاب الرياضية، ومطعم، ومغسلة، وقاعات للمذاكرة، وتقبل المدرسة الطلاب المتفوقين من مختلف محافظات مصر، وتوفر لهم الإقامة والإعاشة، ووجه محافظ الفيوم، مدير المدرسة، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء الملعب الخاص بالمدرسة في أسرع وقت ممكن لخدمة الطلاب.

- اجتماع مع رئيس جهاز تنمية الفيوم الجديدة للتعرف على الخدمات والأنشطة الموجودة بالمدينة

وكشف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أن المحافظ عقد اجتماعاً مع رئيس جهاز تنمية الفيوم الجديدة وكافة العاملين، للتعرف على الخدمات والأنشطة الموجودة بالمدينة، ومقترحات التنمية، لافتاً إلى أن رئيس جهاز تنمية الفيوم الجديدة استعرض خلال الاجتماع المساحة الإجمالية للمدينة، والمرافق الموجودة والخدمات المقدمة، وكذا الخطة الاستثمارية، والاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها من طرق وكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والمجمع الصناعي ومشروع الإسكان الاجتماعى، كما استعرض الخدمات التعليمية والاجتماعية والتجارية والرياضية والترفيهية.

ووجه "الأنصاري"| بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالطريق الذي يربط بين مدينة الفيوم الجديدة، والطريق الدائري بمدينة الفيوم بطول نحو 6,5 كم وبتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 170 مليون جنيه، وذلك لتيسير حركة الوصول إلى مدينة الفيوم الجديدة وربطها بمدينة الفيوم، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار والارتقاء بكافة الخدمات والأنشطة.

عدداً من المشروعات الخدمية بمدينة الفيوم