الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الأوغندية تكشف تفاصيل جديدة حول انفجار حافلة بالقرب من العاصمة

الشرطة الأوغندية
الشرطة الأوغندية

كشفت الشرطة الأوغندية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول انفجار الحافلة مساء الإثنين، مشيرة إلى أن الانفجار الذي وقع بالقرب من العاصمة كمبالا، كان هجومًا انتحاريًا نفذه متطرف من «القوات الديمقراطية الحليفة».

وقال المتحدث باسم الشرطة «فرد إينانجا» الثلاثاء: «لقد تأكد الحادث على أنه هجوم انتحاري قُتل فيه المهاجم» مضيفًا، أن المهاجم «كان على لائحة الأعضاء المطلوبين» من مجموعة القوات الديمقراطية الحليفة.

ووقع الهجوم في مدينة «لونجالا» على بعد نحو 35 كيلومترًا إلى الغرب من كمبالا على طريق رئيسي يربط أوغندا بتانزانيا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشهدت كمبالا، مساء السبت، انفجارًا استهدف مطعمًا أوقع قتيلة وثلاثة جرحى، ووصفت الشرطة الهجوم بأنه «إرهاب داخلي» قبل أن يعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عنه.

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