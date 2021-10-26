شرطة النقل تضبط 3207 مخالفة وقضية متنوعة بالمترو والقطارات

تمكن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع شرطة النقل من ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3207 قضية متنوعة.

كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بضبط 13185 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 448 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود لإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1236 قضية تموينية متنوعة أبرزها "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية".

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.