الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد سرقة «تروسكيل» يعمل عليه.. العثور على جثة طفل في مخزن خردة بالمنوفية

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفل يبلغ من العمر ١٦ عام  مصرعه على يد مجهول، بمدينة السادات، التابعة لمحافظة المنوفية، وسرقة التروسيكل الخاص به، خلال وجوده بالعمل في المدينة بمخزن للخردة، وتم اكتشاف الجريمة عن طريق أحد الموجودين والذي تصادف مروره من أمام المخزن.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مركز شرطة السادات بلاغًا بالعثور على جثمان طفل 16 عامًا، داخل مخزن للخردة دائرة المركز في ظروف غامضة، وعلى الفور تم انتقال قوة أمنية بقيادة الرائد هيثم النطاط، رئيس مباحث السادات، والقوة المرافقة للبدء في التحقيقات وسؤال شهود العيان.

وصرحت جهات التحقيق بعد إجراء الكشف الطبي على الطفل المتوفى، بدفن الجثمان وتسليمة لأسرته واستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الواقعة وسرعة ضبط الجاني وتقديمة للعدالة.

وكلف اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف كواليس الجريمة وسرعة القبض على القاتل، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز أشمون مسقط رأس الطفل، بسبب وحشية الجريمة والحالة المادية للأسرة التي جعلته يخرج للعمل لمساعدة والدته على ضغوط الحياة.

أمن المنوفية محافظة خلال روسي الكشف الطبى المباحث محافظ ضبط

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وائل لطفي

بيوت السويس

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