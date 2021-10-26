ارتفاع في أسعار القمح اليوم بالسوق المحلي الثلاثاء 26-10-2021

ارتفعت أسعار القمح اليوم لدى تجار الجملة، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، منتصف الأسبوع، في السوق المحلي المصري، حيث شهدت أسعار القمح لدى تاجر الجملة محليًا حالة من الارتفاع، حيث ارتفع سعر طن القمح الروسي "بروتين 12.5%" بنحو 40 جنيهًا، كما ارتفع سعر طن القمح الأوكراني "بروتين 12.5%" بنفس القيمة.

أسعار القمح اليوم

وعلى الصعيد العالمي، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الثلاثاء، فى بورصة شيكاغو للتجارة، إذ هبطت قيمة عقود شهر ديسمبر بنسبة 0.23%، وأيضًا العقود الآجلة للقمح تداول شهر مارس 2022 بنسبة 0.26%.

ما هي أسعار القمح اليوم

وجاءت أسعار القمح محليًا على النحو التالي:

وارتفعت أسعار القمح حيث شهد سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ارتفاعًا اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع في السوق المحلي المصري، ليُسجل سعر الطن 5,500 جنيه، بارتفاع 50 جنيهًا في الطن ، وارتفع أيضًا سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% ليصل إلى 5,450 جنيهًا في السوق المصري، بارتفاع 50 جنيهًا في الطن مقارنةً بأسعار أمس الإثنين.

أسعار العقود الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم في بورصة شيكاغو للتجارة، إذ هبط عقد ديسمبر 2021 لتداول القمح بمقدار بلغ 1.75 سنتًا، ليصل إلى 757.75 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة تراجع 0.23%، وذلك في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

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كما انخفضت أيضًا أسعار عقود مارس 2022 الآجلة لتداول القمح، بمقدار 2 سنتًا، لتصل إلى 769.75 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة هبوط 0.26%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

من جهة أخرى، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير القمح بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير القمح بأي من محافظات الجمهورية، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لـ 6 أشهر مقبلة.

وأشارت وزارة التموين إلى سعي الدولة لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، لتعزيز مخزونها الاستراتيجي، بما يسهم في ضبط أسعار القمح بالسوق المحلية و عدم وصوله إلى الأسعار العالمية، فضلاً عن تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء الصوامع، بهدف زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين والنقل.

وفي إطار حرص الدولة على استدامة سلامة حفظ الأقماح في مصر، وضمان وجود مخزون استراتيجي منها، تم اعتماد خطة تستهدف إنشاء 70 صومعة حقلية، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل نسبة الهادر من سوء التخزين والنقل، وسيتم إنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين، بهدف توفير تكاليف النقل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، حتى يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل، تعزيزاً لعمليات التوريد، كما سيتم فتح الصوامع كمنافذ جديدة لتوزيع الأسمدة والتقاوي للفلاحين لتخفيف العبء على الجمعيات الزراعية والمزارعين.