الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد إمام يعمل 12 ساعة يومياً لتصوير «عمهم»

محمد امام
محمد امام

يواصل النجم محمد إمام تصوير فيلمه السينمائي الجديد «عمهم»  بشكل يومي داخل منطقة الحزام الأخضر.

ودخل محمد إمام معسكراً مغلقاً للانتهاء من تصوير العمل المنتظر طرحه في موسم رأس السنة المقبل حيث يصور 12 ساعة يومياً في اللوكيشن الرئيسي للفيلم.

وشهد العمل اعتذار كل من أمينة خليل ورحاب الجمل، وانضم مؤخراً هدى المفتي كبديلة للفنانة أمينة خليل، وآيتن عامر كبديلة للفنانة رحاب الجمل.

وتستعين الجهة المنتجة للفيلم السينمائي «عمهم» بفريق خاص من إحدى الدول الأوروبية وذلك من أجل تصميم المشاهد الخاصة بالأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية لخروج عمل سينمائي يواكب أعمال هوليوود والأفلام العالمية.

 

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وائل لطفي

بيوت السويس

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